Казахстан опередил Грузию и Турцию по индексу благополучия — BCG

Астана, , 13:16 — REGNUM По версии компании The Boston Consulting Group (BCG), в рейтинге стран по уровню благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года Казахстан занял 57-е место, опередив Грузию, Турцию и Таиланд, сообщает 17 декабря издание Informburo.

По данным компании, первое место по данному индексу занимает Норвегия, на втором месте — Швеция, затем следует Исландия. Среди стран СНГ Белоруссия заняла 52-е место, а Россия — 59-е.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что в рейтинге по энергоэффективности Казахстан занимает 32-е место, уступая России и Белоруссии.

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