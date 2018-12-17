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Казахстан опередил Грузию и Турцию по индексу благополучия — BCG

Экономика

Первое место по индексу благополучия и устойчивого экономического развития занимает Норвегия

Астана, 17 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  По версии компании The Boston Consulting Group (BCG), в рейтинге стран по уровню благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года Казахстан занял 57-е место, опередив Грузию, Турцию и Таиланд, сообщает 17 декабря издание Informburo.

По данным компании, первое место по данному индексу занимает Норвегия, на втором месте — Швеция, затем следует Исландия. Среди стран СНГ Белоруссия заняла 52-е место, а Россия — 59-е.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что в рейтинге по энергоэффективности Казахстан занимает 32-е место, уступая России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр: Казахстан уступает России и Белоруссии в энергоэффективности

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Экономика Казахстана
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