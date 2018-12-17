Индонезия и ЕАСТ подписали соглашение об экономическом партнерстве

Джакарта, , 13:23 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита подписал соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Индонезией и четырьмя странами, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), сообщает Antaranews.

Соглашение подписали генеральный секретарь ЕАСТ Анри Гетас, министр иностранных дел и культуры Лихтенштейна Аурелия Фрик, глава департамента экономических отношений Швейцарии Иоханн Шнайдер-Амманн, торговый представитель Норвегии Даниэль Бьярман-Симонсен и посол Исландии в Индонезия Ханнес Хеймиссон.

«Индонезия считает, что это партнерство сделает индонезийскую экономику более сильной, конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов из развитых стран-членов ЕАСТ», — заявил министр торговли Индонезии.

Известно, что переговоры почти восемь лет длились по этому соглашению, которое охватывает вопросы торговли, инвестиций, сотрудничества и наращивания потенциала.

По словам министра торговли Индонезии, почти 99% индонезийских товаров будут пользоваться нулевым тарифом, проникая в страны ЕАСТ и наоборот. Кроме того, соглашение также открывает доступ индонезийским рабочим в страны ЕАСТ.

Напомним, Европейская ассоциация свободной торговли была создана в 1960 году. В настоящее время членами ассоциации являются Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.