Бюджет Воронежской области на 2019 год утверждён в окончательном чтении

Воронеж, , 13:04 — REGNUM Бюджет Воронежской области на 2019 год утвержден во втором, окончательном чтении 17 декабря на заседании Воронежской областной думы, сообщила пресс-служба облдумы.

Как сообщил представлявший проект бюджета депутатам председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, после первого чтения поправок к бюджету не поступило.

«Доходы бюджета Воронежской области составят 104,8 млрд. Расходы — 107,1 млрд. Дефицит составляет 2,3 млрд рублей, но он имеет гарантированные источники финансирования. В следующем году бюджет будет скорректирован в связи с поступлением федеральных средств в рамках нацпроектов, перераспределением остатков финансов этого года, а также включением предложений от депутатов облдумы в различные программы», — пояснил спикер облдумы Владимир Нетесов.

В итоге депутаты проголосовали за принятие проекта бюджета во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Воронежской области на текущий 2018 год были утверждены в сумме 90 млрд 554 млн рублей, расходы — 90 млрд 403 млн рублей. Бюджет региона на 2018 год был утвержден с профицитом — впервые за долгие годы.

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