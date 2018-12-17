Треть денег на еду: граждане России в режиме ипотеки

Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Уровень доходов у граждан меняется незначительно, а у многих есть такие неприкосновенные статьи расходов, как ипотека, поэтому на покупку еды люди тратят столько же, сколько и раньше, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 декабря, глава ГК «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя итоги исследования о доле расходов граждан на приобретение продуктов.

Как сообщалось ранее, по данным РИА Рейтинг, в среднем граждане России тратят на продукты 31,2% доходов (годом ранее — 32,3%). Это значительно больше, чем в Великобритании или Нидерландах (10%), но существенно меньше, чем на Украине (50,9%).

«По моим наблюдениям, народ перешел в режим ипотеки. Когда ставки по ипотечным кредитам были снижены, спрос на них существенно вырос. Заработок у людей при этом почти не меняется, а расходы на жилье, конечно, в приоритете. Поэтому мы видим, что денег в магазинах оставляют столько же, сколько и раньше: у граждан на продукты остается определенная сумма, ее они и тратят.

Треть доходов на приобретение еды — это, конечно, очень много. Понятно, что в нашей отрасли мы заинтересованы в этих тратах. Но лучше бы росли доходы людей, а не доля того, что они тратят на еду. Что же касается граждан, которые начинают зарабатывать больше, то они, по моим наблюдениям, начинают покупать меньше продуктов в магазинах и чаще заказывать готовую еду, пиццу, к примеру, или посещать недорогие рестораны», — отметил Александр Мышинский.