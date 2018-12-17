Налоговые поступления от «упрощёнки» в Москве увеличились на 26%

Москва, , 14:07 — REGNUM В 2018 году в Москве возросло количество предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 17 декабря.

«Объём налоговых платежей от применения упрощенной системы налогообложения (УСН) за 11 месяцев текущего года составил 93 млрд рублей. Это на 26,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года», — заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, применять упрощённую систему налогообложения с 2017 года могут организации и индивидуальные предприниматели, чья предельная величина годовой выручки не превышает 150 млн рублей. Ранее это значение составляло 120 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, столичное бизнес-сообщество выступило за сохранение текущей ставки налога в отношении объектов недвижимого имущества в Москве на уровне 1,5%.

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