Понедельник, 17 Декабря 2018 года
14:51:29 МСК

Налоговые поступления от «упрощёнки» в Москве увеличились на 26%

Экономика

Объём налоговых платежей от применения упрощенной системы налогообложения за 11 месяцев 2018 года составил 93 млрд рублей

Москва, 17 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  В 2018 году в Москве возросло количество предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 17 декабря.

«Объём налоговых платежей от применения упрощенной системы налогообложения (УСН) за 11 месяцев текущего года составил 93 млрд рублей. Это на 26,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года», — заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, применять упрощённую систему налогообложения с 2017 года могут организации и индивидуальные предприниматели, чья предельная величина годовой выручки не превышает 150 млн рублей. Ранее это значение составляло 120 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, столичное бизнес-сообщество выступило за сохранение текущей ставки налога в отношении объектов недвижимого имущества в Москве на уровне 1,5%.

Читайте подробнее: Предприниматели Москвы просят Собянина сохранить налог на имущество в 1,5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые льготы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить