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В рязанском Торговом городке появится ярмарка сельхозпроизводитей

Экономика

Ансамбль из 22 объектов недвижимости может пополнить единый реестр объектов культурного наследия народов России

Рязань, 17 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Кооперативную ярмарку, где на постоянной основе будет реализовываться продукция местных сельхозпроизводитей, планируется разместить в Торговом городке, сообщает 17 декабря пресс-служба Корпорации развития Рязанской области (КРРО).

В минувшую субботу Торговый городок посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов и полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Ему была представлена информация о планах по реконструкции 22 объектов недвижимости, находящихся на территории комплекса.

«В настоящее время прорабатывается возможность включения ансамбля в единый реестр объектов культурного наследия народов РФ», — сообщили в пресс-службе КРРО.

Отмечается, что к работе по сохранению Торгового городка будут привлечены инвесторы. На ярмарке в будущем будет представлена продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств.

Ранее в Рязани открылся центр занятости нового формата, в котором отдельно будут работать с пенсионерами и людьми предпенсионного возраста.

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Сельскохозяйственная кооперация
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