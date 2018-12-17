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В Свердловской области объекты Минобороны могут остаться без горячей воды

Экономика

Из-за долгов перед поставщиком

Екатеринбург, 17 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  В Свердловской области задолженность объектов Министерства обороны в регионе за электроэнергию, отопление и горячую воду на начало декабря превысила 170 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Компания-поставщик намерена ограничить должникам подачу горячей воды. Соответствующее уведомление отправлено «Центральному жилищно-коммунальному управлению» (ЦЖКУ) Министерства обороны.

«Организация, находящаяся в ведении Минобороны, систематически нарушает свои платежные обязательства перед энергетиками. Если до 29 декабря вопрос с задолженностью не будет урегулирован, то энергокомпании придется ограничить пять объектов ЦЖКУ», — уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что на конец 2018 года общая задолженность управляющих компаний, предприятий и граждан перед свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составила порядка 6,36 млрд рублей. Из них более 4 млрд — долги управляющих компаний.

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Долги за энергоресурсы
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