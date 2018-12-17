Страховым брокерам Казахстана запретят участвовать в госзакупках

Астана, , 12:33 — REGNUM С 1 января 2019 года страховым брокерам Казахстана запрещается участвовать в государственных закупках по предоставлению услуг, связанных с заключением договоров страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

В законодательство республики внесены изменения, касающиеся деятельности страховых брокеров и страховых агентов. В Нацбанке пояснили, что поставщиками услуг по госзакупкам могут выступать только страховые организации.

Напомним, в июле 2018 года в Казахстане был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг». Документ закладывает основу для развития рынка страхования.

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