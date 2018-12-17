Белоруссия удвоила дефицит счета текущих операций платежного баланса

Минск, , 12:28 — REGNUM Отрицательное сальдо текущего счета платёжного баланса Белоруссии с начала года выросло более чем вдвое. Об этом говорится в очередном отчёте Нацбанка республики.

По итогам января-сентября дефицит счета текущих операций платежного баланса составил $496,3 млн — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели стали ухудшаться к концу года, что заметно на отчётности по III кварталу.

Официальный Минск активно умножал свои долги, увеличив чистое заимствование за 9 месяцев в 2,2 раза. К концу года улучшились показатели внешней торговли, выйдя на профицит.

Напомним, что 31 декабря 2017 года Александр Лукашенко подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год». По указу ВВП должен вырасти на 3,5%, экспорт товаров и услуг — на 5,7%, росит цен на товары и услуги — не более чем на 6%.

Отметим, что Белоруссия до сих пор не достигла докризисного уровня по важнейшим показателям (ВВП, реальная зарплата и др.). Традиционно власти Белоруссии отрицают наличие кризиса, затем досрочно заявляют о его преодолении, но никогда не берут ответственности на себя и постоянно ищут виновных во «внешних факторах».