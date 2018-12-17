Концессия превысит в Югре предел роста коммунальных тарифов

Ханты-Мансийск, , 12:35 — REGNUM В Югре установлены и одобрены правительством региона предельные индексы изменения среднего размера платы за коммунальные услуги. Согласно требованиям федерального законодательства, они будут введены в два этапа — с 1 января и с 1 июля 2019 года. И местами превысят установленный рост в 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По словам руководителя региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Березовского, для жителей Югры с 1 января коммунальные платежи могут повыситься не более, чем на 1,7%, а с 1 июля — на 2%. Но это средний индекс по субъекту.

«Решением правительства России утверждены предельные отклонения до 4%. То есть, максимальный уровень роста платы граждан без согласования думами муниципальных образований», — пояснил Алексей Березовский.

Местные думы по ряду причин могут в городах и посёлках позволить своим решением увеличить плату за услуги ЖКХ свыше предельных 4%. Такими городами стали в Югре Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи и посёлок городского типа Игрим.

«Это вызвано необходимостью реализации концессионных соглашений, которые либо уже заключены, либо планируются к заключению», — отметил Алексей Березовский.

Из-за инвестиционной составляющей концессионеров в Нижневартовске в 2019 году предполагают повышение платы за коммунальные услуги на 12,7%, в Лангепасе — на 10,7%, в Покачи — на 9,2%, в Мегионе — на 16%, а в поселке Игрим — на 20%.

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