Южнокорейских бизнесменов призвали активнее инвестировать в Индонезию

Джакарта, , 12:24 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил южнокорейских бизнесменов активнее инвестировать в Индонезию, сообщает Antaranews.

«Мы приглашаем южнокорейские компании инвестировать в Индонезию, например, в автомобильный сектор, или увеличить существующие инвестиции, например, в области рыбного хозяйства», — заявил министр.

Лухут Бинсар Панджаитан подчеркнул, что южнокорейские компании в Индонезии могли бы заполнить автомобильный рынок в Австралии, поскольку между Индонезией и Австралией подписано соглашение о свободной торговле. Кроме того, автомобили, произведенные в Индонезии, можно было бы также отправлять в Мозамбик и Кению.

Министр добавил, что число граждан Индонезии, которых можно отнести к среднему классу, достигло 59 млн человек, что также является потенциальным рынком для южнокорейских инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэрокосмическое агентство Южной Кореи и правительство Индонезии подписали военное соглашение о поставках вооружений на сумму 89 миллионов долларов.

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