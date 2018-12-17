Понедельник, 17 Декабря 2018 года
13:11:28 МСК

Южнокорейских бизнесменов призвали активнее инвестировать в Индонезию

Экономика

Министр-координатор по морской политике Индонезии пригласил южнокорейские компании инвестировать в Индонезию

Джакарта, 17 декабря 2018, 12:24 — REGNUM  Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил южнокорейских бизнесменов активнее инвестировать в Индонезию, сообщает Antaranews.

«Мы приглашаем южнокорейские компании инвестировать в Индонезию, например, в автомобильный сектор, или увеличить существующие инвестиции, например, в области рыбного хозяйства», — заявил министр.

Лухут Бинсар Панджаитан подчеркнул, что южнокорейские компании в Индонезии могли бы заполнить автомобильный рынок в Австралии, поскольку между Индонезией и Австралией подписано соглашение о свободной торговле. Кроме того, автомобили, произведенные в Индонезии, можно было бы также отправлять в Мозамбик и Кению.

Министр добавил, что число граждан Индонезии, которых можно отнести к среднему классу, достигло 59 млн человек, что также является потенциальным рынком для южнокорейских инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэрокосмическое агентство Южной Кореи и правительство Индонезии подписали военное соглашение о поставках вооружений на сумму 89 миллионов долларов.

Читайте также: Южная Корея и Индонезия совместно построят три подводные лодки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить