Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:26 — REGNUM Авиакомпания Fastjet Tanzania приостановила перевозки на неизвестный срок из практических соображений, об этом сообщает газета Mtanzania.

17 декабря Fastjet объявила, что всем клиентам, купившим билеты на даты начиная с 20 декабря 2018 по январь 2019 года, будут возмещены средства управлением компании.

«Всех клиентов, а также все компании, с которыми мы сотрудничаем мы просим связаться с нами по электронной почте или через сотрудников нашей компании. Мы просим извинения за доставленные беспокойства», — сообщает управление Fastjet.

Управление авиаперевозками Танзании (TCAA) пообещала приостановить лицензию Fastjet, если авиакомпания продолжит отменять рейсы, что вызывает беспокойство среди пассажиров.

Глава ТСАА Хамза Джохари заявил, что они предоставили Fastjet Tanzania 28 дней, чтобы решить свои внутренние проблемы. Если авиакомпания не справится, то у неё отнимут лицензию.

Компания Fastjet Tanzania начала испытывать финансовые трудности с того момента, как компания Fastjet PLC, чьей дочерней компанией является Fastjet Tanzania продала контрольный пакет акций (49%) инвесторам из Танзании.

Лоуренс Маша увеличил количество акций с 4 до 68%, став главным держателем акций Fastjet Tanzania. Поэтому ответственность за решение возникших проблем лежит на бывшем министре внутренних дел, Лоуренсе Маша, сообщает портал Swahili Times.