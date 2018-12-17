За год стоимость жилья на вторичном рынке в Астане выросла на 11%

Астана, , 12:17 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке в Астане выросла на 11,3%, сообщает 17 декабря издание «Крыша» со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Стоимость жилья на вторичном рынке в среднем по Казахстану выросла на 1,7%. В течение месяца стоимость жилья в Кызыл-Орде выросла на 6,8%, Кустанае — на 3,7%, Чимкенте — 3,1%. В Актау жилье подешевело на 7,1%, в Таразе — на 4,8%, Актюбинске — на 1,9%.

По состоянию на 1 декабря стоимость одного квадратного метра жилья в Астане составила 350,1 тыс. тенге ($944), в Алма-Ате — 343,9 тыс. тенге ($927), Атырау — 261,9 тыс. тенге ($706).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане составила в среднем 1383 тенге ($3,74), что на 5,9% больше, чем годом ранее.

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