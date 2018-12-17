Стимулируют медленно: почему никто не хочет сортировать мусор

Москва, , 12:11 — REGNUM Большинство жителей России оценивают неудовлетворительно экологию в месте своего проживания, но на выражении недовольства все и заканчивается: большая часть опрошенных аналитическим центром не делает ничего, что могло бы улучшить ситуацию, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Так, российские граждане готовы сортировать бытовые отходы и мусор, но только если для этого будут созданы идеальные условия: появятся соответствующие контейнеры, они будут удобно расположены и т. д. Пока же мало кто действительно предпринимает усилия и сортирует мусор не на уровне «ТБО-пластик», а гораздо глубже», — отметила эксперт.

Стоит признать, что в России работа властей по стимулированию населения сортировать мусор идет очень медленно. Так, например, контейнеров для сбора пластика должно быть примерно в два раза больше, недостаточно точек для сбора стекла и батареек с лампочками. Даже если прогресс наметится на этом уровне, ситуация будет улучшаться более чем заметным образом.

«Понятно, почему дело идет очень медленно: нужны инвестиции в контейнеры, их обслуживание и вывоз, а также вложения в площадки, которые занимались бы переработкой. Лидером по переработке пластика сейчас является Московская область (13 предприятий), активно работает Свердловская и Ростовская области (девять и пять предприятий соответственно).

Суммарно в России функционирует 78 площадок по переработке пластика, и этого недостаточно — чтобы покрывать потребности в переработке хотя бы наполовину, их должно быть не менее 200», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 85% граждан РФ готовы раздельно собирать мусор, однако соответствующая инфраструктура есть во дворах лишь у 26% респондентов. Также сообщается, что 80% опрошенных отметили отсутствие в их районах мест сбора неэкологичных отходов.

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