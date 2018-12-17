Raiffeisen Bank раскрыл планы по работе на Украине и в России

Вена, , 12:06 — REGNUM Из-за санкций Raiffeisen Bank International ежегодно недополучает более €10 млн дохода. Однако даже в таких сложных условиях ведения бизнеса финансовая организация не намерена сворачивать свою деятельность на Украине. Об этом журналистам заявил глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

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«Мы имеем хороший банк, даже в сложных условиях. Поэтому мы останемся на Украине тоже», — приводит ТАСС слова Штробля.

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Вместе с тем в планах группы расширить присутствие в России, в частности, при помощи цифровизации. Йохан Штробль отметил, что российская «дочка» Raiffeisen Bank сейчас является одной из лучших в группе.