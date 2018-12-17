Киев, , 11:52 — REGNUM В понедельник, 17 декабря, в своей статье в издании «Зеркало недели» советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка написал, что Евросоюз отказывается пускать Украину на свой рынок, а Украина, в свою очередь, не может «навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации».

Еще до заключения этого соглашения в ноябре 2013 года с той же оценкой (тогда еще проекта соглашения) выступали в правительстве Николая Азарова. Как известно, формально именно отказ от подписания соглашения и стал поводом к началу второго майдана.

Уже после того как соглашение было подписано и вступило в силу, с аналогичными заявлениями выступали многие украинские и европейские предприниматели, политики и эксперты: в части закупок украинских товаров ЕС установил минимальные квоты и не будет их повышать, а некоторые другие статьи соглашения так и не начали реализовываться.

Теперь то же прозрение «начало» посещать и советников майданных министров: у Евросоюза никогда и не было намерения принимать Украину в свой рынок, тем более не было намерения принимать ее на равных условиях. А когда Украина делает вид, что она не поняла, и настаивает, то Европа отвечает по-европейски: бесконечным затягиванием процедур.

Из политических соображений добровольно отказавшись от значительной части российского рынка, майданная власть не открыла для Украины и европейский рынок; так и осталась в полупозиции, с европейскими квотами, которые каждый год заканчиваются в феврале, с закупками газа «в Словакии» и угля — в Пенсильвании.

Но экономическая интеграция не была нужна не только Евросоюзу, она не была нужна и майдану. Интеграция — это работа по правилам с множеством ограничений, а зачем это нужно, если нынешняя экономическая политика (распродажа госимущества по заниженным ценам, госзакупки у самих себя и экспортные поставки — по завышенным ценам) позволяет заработать гораздо больше и гораздо быстрее?

Если бы в планах майдана было долгосрочное развитие собственной страны, то действия Евросоюза, несомненно, воспринимались бы как проблема, становились бы поводом для множества совещаний, а в дальнейшем и для пересмотра экономической политики во вполне понятную (единственно возможную) сторону. Но таких планов нет, а статьи советниками министров пишутся для того, чтобы «объяснить», почему рай на земле (пока) не наступил.

Целью майдана является максимально быстрое выдавливание из страны всех ее соков; то, что это лишает страну будущего, майданных чиновников не волнует — они не собираются там жить. Пока граждане готовы «вестись» на рукотворные провокации в диапазоне от катеров до томосов, майдан считает возможным продолжать доить Украину в нарастающем темпе — и именно этим и будет заниматься.