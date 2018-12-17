В России могут ограничить размер вложений в краудфандинговые проекты

Москва, , 11:42 — REGNUM Госдума РФ может законодательно ограничить размер частных вложений в краудфандинговые проекты, сообщает 17 декабря РБК.

В проекте закона о регулировании краудфандинговых платформ, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, указано, что не имеющие статуса квалифицированного инвестора частные лица смогут направлять на краудфандинговые проекты не более 600 тыс. рублей в год, причем сумма инвестиций в один проект на может превышать 100 тыс. рублей.

Законопроект планируется рассмотреть в январе 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, регулирующий процедуру краудфандинга и первичное размещение криптовалют (ICO) в РФ, Госдума приняла в первом чтении в мае. В частности, документ прописывает определение краудфандинга — услуги, предоставляющей инвесторам доступ к онлайн инвестиционной платформе, где они могут проводить финансовые транзакции.

Такая платформа также позволяет проводить первичное размещение токенов различных криптовалют (ICO).

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