«Азиатско-Тихоокеанский банк» выставят на продажу

Москва, , 11:41 — REGNUM «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) будет продан весной 2019 года. Открытый аукцион по продаже акций финансовой организации Банк России проведёт в марте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Читайте также: ЦБ РФ начал санацию «Азиатско-Тихоокеанского банка»

Центробанк рассказал, когда планирует «избавиться» от АТБ

Отмечается, что проведённые мероприятия по финансовому оздоровлению банка позволили стабилизировать его финансовое состояние

«Сформирован новый капитал, прекращён отток средств его клиентов, восстановлена платёжеспособность, обеспечена стабильная доходность», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

В этой связи регулятор решил продать акции АТБ, почти на 100% принадлежащие ЦБ РФ. Провести аукцион с понижением стартовой цены продажи планируется на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Начальная цена продажи банка составит 9,857 млрд рублей, минимальная стоимость покупки — 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Центробанк РФ утвердил план санации «Азиатско-Тихоокеанского банка». В этот план входило участие ЦБ как инвестора, а также предусматривалось предоставление банку средств на поддержание ликвидности.

Напомним, в конце 2016 года ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка». АТБ было предписано досоздать до 2018 года резервы почти на 9 млрд рублей. Однако к назначенному сроку выполнить предписания регулятора кредитная организация не успела.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы потеряли всё!» — обманутые вкладчики АТБ митингуют в Приамурье