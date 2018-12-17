На Урале пиво опередило водку по количеству контрафакта

Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Пиво вытеснило водку с первого места по количеству контрафакта среди алкогольных напитков в Уральском федедеральном округе. Об этом заявил глава межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Чащина, пиво «взлетело» буквально в последние годы: если в 2015 году лидерство по количеству контрафакта удерживала водка (около 90% всего алкогольного фальсификата приходилось только на нее), то теперь пальму первенства удерживает пиво (более 86%). Водка упала до «жалких» 9,3%, упомянул руководитель.

Эксперт добавил, что с 2015 года более чем в два раза уменьшилось абсолютное количество найденного контрафакта: если три года назад контролирующие органы изъяли более 55 тысяч декалитров алкоголя, то по состоянию на декабрь 2018-го с начала года изъято более чем в 2,3 раза меньше — 23 тысячи 600 декалитров.

В первую очередь, такое радикальное изменение связано с тем, что ответственные ведомства «научились» работать с водкой, отметил Чащин. Контрафакт стало достаточно легко обнаружить и отследить, поэтому «подпольщики» стараются иметь меньше дел с этим напитком.

Что же касается пивной отрасли, то она слаборегулируема — пенный напиток даже не лицензируется, напомнил руководитель. Чтобы выявить фальсификат там, нужно заняться бухгалтерской работой — сравнивать объёмы производства с реальным количеством попавшего к оптовику пива, изучать сопроводительную документацию, которая тоже может быть сфальсифицирована, уточнил эксперт.

Напомним, 6 ноября 2018 года России предрекли возможный рост количества алкогольного контрафакта. По мнению директора некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, этого не избежать, если в стране примут новые ограничения к торговым точкам, торгующим алкоголем.

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