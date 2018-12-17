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В Ангарске завершён монтаж новой колонны газофракционирующей установки

Экономика

Производственный комплекс предназначен для разделения бутановой и пентановой фракций

Ангарск, Иркутская область, 17 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Специалисты Ангарской нефтехимической компании завершили монтаж новой колонны газофракционирующей установки, производящей компоненты бензиновых фракций и топливные газы, сообщает 17 декабря пресс-служба «Роснефти».

"Колонна предназначена для разделения бутановой и пентановой фракций методом ректификации. Ее высота — 39 метров, вес — 32 тонны», — говорится в сообщении.

Высокотехнологичное оборудование изготовлено на заводе в Ангарске (Иркутская область). Новая колонна позволит улучшить качество компонентов автомобильных бензинов, а также повысить уровень экологической и промышленной безопасности.

Ангарская нефтехимическая компания — дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Предприятие выпускает более 200 наименований продукции, включая бензины, дизтопливо, масла, битумы, авиакеросин, бутиловые спирты, серную кислоту и другие.

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Химическая промышленность
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