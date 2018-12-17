Законопроект о кредитовании иностранных государств внесен в Госдуму

Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроект о кредитах РФ иностранным государствам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Вводится новое определение в бюджетное законодательство «государственный кредит на цели официального содействия развитию».

«Закрепление в бюджетном процессе данного понятия позволит оказывать финансовую помощь за счет средств федерального бюджета на цели содействия развитию иностранных государств и классифицировать ее в соответствии с установленными нормами», — отмечают авторы.

Предлагается исключить возможность предоставления государственных кредитов иностранным юридическим лицам.

«Основной причиной исключения такой формы поддержки экспорта является высокий риск невозврата предоставленных средств. Кроме того, оформление таких договоренностей сопряжено с рядом организационных издержек, поскольку в соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса РФ предоставление государственных экспортных кредитов иностранным юридическим лицам возможно при условии предоставления гарантии правительства соответствующего государства», — указали авторы.

Порядок предоставления государственных кредитов определит правительство РФ.

Предлагается определить методологические рамки, в пределах которых действует Минфин России совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями в процессе рассмотрения вопроса предоставления иностранному государству — потенциальному заемщику государственного кредита и ведения соответствующих переговоров.

Методологические правила предлагается выработать на основе устоявшейся многолетней практики предоставления государственных кредитов.

В порядке выдачи кредитов предлагается предусмотреть правила, в соответствии с которыми потенциальные заемщики классифицируются по условным группам и определяется, на какой государственный кредит в состоянии претендовать заемщик каждой группы.

«В случае если запрашиваемый государственный кредит по каким-либо параметрам не «укладывается» в вышеуказанные рамки, то согласно порядку такой кредит может быть предоставлен только на основе отдельного решения правительства Российской Федерации, предусматривающего конкретные параметры предоставляемого государственного кредита», — отмечают в правительстве.