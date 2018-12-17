Экономист разоблачил очередную лукавую статистику Центробанка РФ

Москва, , 11:40 — REGNUM В России заработные платы растут в основном у топ-менеджеров, крупных чиновников и высококвалифицированных рабочих, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение ЦБ РФ о том, что по итогам 2018 года реальная заработная плата в России (количество товаров и услуг, которые человек может приобрести на номинальную зарплату) увеличится на 7−8%.

«Статистически это вполне правдоподобно, — сказал Делягин. — Как шутят люди: почему реальные доходы населения падают, а реальные заработные платы растут? Потому что зарплаты растут не у населения. У нас есть узкий слой людей, которые легально и официально получают очень высокие заработные платы. Это высшая категория чиновников и топ-менеджеры корпораций. В некоторых корпорациях не только топ-менеджеры, но и просто менеджеры. Плюс к этому есть ещё более узкий слой — высококвалифицированных рабочих, которые тоже получают много, потому что работают на сложных и важных производствах».

У остальных граждан РФ, как полагает Делягин, оклады растут намного слабее, но обеспеченная часть общества получает столь большую долю заработной платы, что она влияет на средний арифметический показатель.

«Я думаю, что если бы рассматривали среднюю медианную или среднюю моду (математический термин обозначающий зарплату, которую получают большинство людей в данном обществе), то рост был бы совершенно незначительным, а скорее всего, его и не было бы вовсе, — предположил экономист. — Обратите внимание, что пользуются показателем средней заработной платы, а не средних доходов. Понятно, что темп роста реальных средних доходов значительно меньше, если вообще имеет место. При этом также нужно учесть, что официальные данные занижают инфляцию. Если мы занижаем инфляцию, то, значит, мы завышаем рост всех показателей, рассчитываемых с учётом инфляции, — в том числе рост реальной заработной платы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации, опубликованной 14 декабря в новом докладе Банка России, реальная заработная плата в РФ (количество товаров и услуг, которые человек может приобрести на номинальную зарплату) по итогам 2018 года увеличится на 7−8%.

Авторы доклада уверены — в третьем квартале повышение трудовых компенсаций работников социальной сферы в рамках исполнения майских указов президента России продолжило вносить положительный вклад в динамику заработной платы.

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