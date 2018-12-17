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Корейские компании среднего бизнеса примут участие в «CES 2019»

Экономика

Впервые корейский интернет-портал представит технологию нового поколения

Сеул, 17 декабря 2018, 11:33 — REGNUM  В международной выставке потребительской электроники «CES 2019», которая пройдет с 8 по 11 января 2019 года в Лас-Вегасе, примут участие не только крупные корейские производители, такие как Samsung Electronics, но и представители среднего бизнеса, сообщает YTN.

Предприятия среднего бизнеса, такие как COMMAX и Thinkware и Coway, также представят на выставке свои новинки.

Компания, владеющая поисковой системой Naver, Naver Corporation впервые примет участие в «CES 2019» и продемонстрирует технологию нового поколения «AI» (искусственного интеллекта).

Помимо предприятий, университеты KAIST и Chungnam National University также планируют подготовить стенды и опубликовать результаты своих исследований.

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