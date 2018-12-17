За 27 лет в Казахстане ввели в эксплуатацию более 130 млн кв. метров жилья

Астана, , 10:34 — REGNUM С 1991 год по сентябрь 2018 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 134,622 млн. кв. метров жилья, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам первой половины 2018 года, Казахстан занял четвертое место по вводу жилья среди стран СНГ. За десять месяцев количество сделок купли-продажи жилья по Казахстану составило 27 279 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 8,8 млн кв. метров жилья, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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