До 25%: в Чувашии установили предельный рост платы за ЖКУ

Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии установили максимальные индексы роста платы жителей за коммунальные услуги. Повышение произойдёт дважды: с января 2019 года предельный индекс установлен в размере 1,7%, с июля — до 2%. В отдельных муниципальных образованиях максимальный рост может достигнуть 25%. Соответствующий указ подписал глава Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2019 году в Чувашии вступают в силу новые предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. С 1 января индекс составит 1,7%, в июле возрастёт до 2% при предельном допустимом отклонении соответственно 0% и 2%.

«Таким образом, максимальное изменение размера платы за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Чувашской Республики в первом полугодии 2019 года ограничено индексом 1,7%, во втором полугодии — 4%», — говорится в пояснительной записке.

Говоря о повышении, в госслужбе по тарифам ссылаются на изменение ставки НДС с 18% до 20%, в связи с чем увеличивается плата с 1 января 2019 года.

Что касается 1 июля 2019 года, то рост до 2% ожидается в 253 муниципальных образованиях:

«По наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу газоснабжения», — уточняется в документе.

В 36 муниципальных образованиях предельный рост составит 4%: «по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за коммунальные услуги в связи с необходимостью установления экономически обоснованных тарифов».

«В семи муниципальных образованиях предельный индекс превысит индекс в субъекте Российской Федерации на основании обращений представительных органов местного самоуправления к главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса в указанных размерах», — говорится в обосновании.

Речь идёт о следующих населённых пунктах: городе Алатырь (прирост до 16,8%), Козловке и Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района (до 20,9%), Ишлейском (до 10,7%) и Синьяльском поселениях Чебоксарского района (до 25%), селе Порецкое (до 13%), селе Яльчики (до 24,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был утверждён рост платы за газ в связи с увеличением ставки НДС. В настоящее время в Чувашии розничная цена на газ, реализуемый населению, составляет 5,53 рубля за 1 куб/м. В 2019 году стоимость возрастёт на 1,63% (или на 9 копеек) и достигнет 5,62 рубля.

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