У псковских поселений нет денег на постановку кладбищ на кадастровый учёт

Псков, , 10:16 — REGNUM В Псковской области ряду сельских поселений не хватает средств в местных бюджетах на выполнение работ по постановке на кадастровый учёт кладбищ и воинских захоронений. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, с этой проблемой разбиралась согласительная комиссия по проекту бюджета региона на 2019 год.

Глава Карамышевской волости Татьяна Павлова сообщила, что в волости 42 кладбища и 24 воинских захоронения.

«Чтобы поставить их на кадастровый учёт, в 2019 году мы должны провести межевания. На эти цели необходимо 360 тыс. рублей — этих денег в нашем бюджете нет», — пояснила она.

Псковский вице-губернатор Нинель Салагаева подтвердила, что это исключительно муниципальные полномочия, «поэтому область не может сформировать государственное задание для БТИ на проведение межевания». При этом расходы на содержание кладбищ учитываются в дотациях местным бюджетам, а на кадастровые работы — нет.

«Проблема есть, и отмахиваться от неё нельзя. Решать этот вопрос надо в разрезе всей области», — отметила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова.

Планируется, что в ближайшее время будут разработаны рекомендации и проведено совместное совещание с главами муниципалитетов и сельских поселений.

Между тем прокуратура Псковской области добивается в судах исполнения муниципалитетами требований федерального законодательства в части постановки кладбищ на кадастровый учёт. По данным ведомства, судебные решения уже вынесены в отношении органов местного самоуправления Невельского и Печорского районов.