Хлеб в достатке, покупатель в порядке: о повышении цен на хлеб

Москва, , 10:14 — REGNUM Переоценка стоимости базовых продуктов доя производства хлеба — очень сложный и многофакторный процесс. Для торговых предприятий просто нет возможности взять и повысить цену, ориентируясь только лишь на требования производителей, поскольку они ответственны за реализацию товара и обеспечение его доступности для конечного потребителя. В этой связи факторами, влияющими на пересмотр цен, остаются спрос и покупательная способность, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Хлебопеки заинтересованы в сохранении и повышении рентабельности собственного бизнеса. При этом ответственность за повышение цены будет в конечном счете лежать на торговле как на канале реализации конечного продукта. Вообще традиционно в российском бизнесе все повышения цен связывают именно с деятельностью торговых предприятий.

«Тут наблюдается обратная тенденция. Из письма Российского союза пекарей (РСП) в адрес зампреда правительства РФ следует, что именно производители являются инициаторами пересмотра стоимости одного из базовых продуктов продовольственной корзины. При этом нет упоминания о том, будут ли в настоящих экономических условиях хлебобулочные изделия по повышенной цене и дальше доступны потребителю, учитывая, что индекс потребительской уверенности продолжает снижаться», — отметила эксперт.

По её мнению, повышение цен на хлеб в условиях медленного роста уровня жизни населения грозит снижением потребления населением качественного хлеба и хлебопродуктов. Не зря торговые сети в этой связи выступают за сдерживание цен для социально значимых продуктов. В условиях снижения покупательной способности и уменьшения среднего чека это вынужденная мера.

Очевидно, что повышение цен не только увеличит недовольство населения России, но и уменьшит оборот торговых предприятий. При отсутствии серьезного роста доходов увеличение цен означает неизбежное снижение продаж. При таком результате рост цен на хлеб не оправдает тех задач, которые ставят сейчас перед собой хлебопеки.

«Нужно повышать рентабельность производства хлеба, не повышая цены, а создавать программы развития отрасли, возможно, дотационные программы, которые позволят повысить рентабельность без повышения конечной стоимости продукции. Это вполне возможно, такие практики для сельского хозяйства существуют и в России, и во многих других странах. Стратегически нужно повышать доходы населения, и тогда дотации не потребуются, но это длительный процесс», — высказала свое мнение Казанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российского союза пекарей (РСП) Валерий Чешинский обратился к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву из-за ситуации с ценообразованием на рынке хлеба. В письме главы союза говорится, что механизм формирования цен на хлебобулочные изделия не отвечает рыночным условиям: себестоимость производства растет.

ФАС заявила, что рассмотрит обращение (РСП), связанное с механизмом ценообразования на рынке хлеба. По оценке ФАС, рост потребительских цен на хлеб в России по состоянию на 10 декабря 2018 года по сравнению с концом декабря 2017 года составил 4,6%, что выше инфляции.