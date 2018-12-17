На «развитие демократии» в России ЕС не пожалеет почти €6 млн

Брюссель, , 10:13 — REGNUM Евросоюз намерен оказать поддержку организациям, которые «стоят на защите демократии» в России. на эти цели планируется направить почти €6 млн. Об этом говорится в новом проекте Еврокомиссии.

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На деньги ЕС готовится напряжение общественно-политической обстановки в РФ

Отмечается, что основная его цель — поддержка и укрепление позиций организаций гражданского общества, активистов движений в защиту демократии и правозащитников, занимающихся наиболее важными вопросами в сфере прав человека и развития демократии в России, пишет RT. Прежде всего, речь идёт о свободе собраний и разнообразии мнений в сети интернет.

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Согласно документу, победители конкурса будут работать над различными образовательными инициативами и лекциями и предоставлять площадки активистам для альтернативного диалога и дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз в год намерен тратить свыше €1,1 млн на борьбу «с дезинформацией и поддельными новостями из России». Деньги будут выделяться на финансирование рабочей группы по стратегическим коммуникациям.

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