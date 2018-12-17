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В Аргентине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с 1991 года — 43,9%

Экономика

Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины сообщил, что за 2018 год цены в стране выросли на 43,9%

Буэнос-Айрес, 17 декабря 2018, 12:07 — REGNUM  В 2018 году инфляция в Аргентине достигла 43,9%, что является рекордным показателем с 1991 года, когда в обращение была введена валюта — аргентинское песо — с фиксированным обменным курсом.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на доклад, опубликованный Национальным институтом статистики и переписи населения Республики Аргентина, только в ноябре инфляция в стране составила 3,2%.

В исследовании отмечается, что в наибольшей степени рост цен коснулся продуктов питания и напитков, составив в ноябре 2,5% и 5,8% соответственно. В целом, за последний месяц стоимость жизни в стране стала дороже на 2,9%, а за последний год — на 47,3%.

Несмотря на обещания президента Маурисио Макри повысить покупательскую способность аргентинцев, инфляция и внешний долг продолжают расти, а национальная валюта — обесцениваться.

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Зарубежная хроника
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