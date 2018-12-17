Экономика Эфиопии потеряла более 35 млрд долларов за 27 лет

Аддис-Абеба, , 17:25 — REGNUM Согласно отчету Центра финансового прогнозирования Эфиопии, страна потеряла более 35 миллиардов долларов за последние 27 лет. Это свидетельствует о том, что Национальный банк Эфиопии, отвечающий за управление иностранной и национальной валютой, не выполняет свою работу с должным уровнем эффективности. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Эксперты по макроэкономике Эфиопии выразили крайнее разочарование в работе финансовой системы страны. Многие из них считают, что если эта проблема не будет решена как можно быстрее, страна может не справиться с грядущим «перегревом» экономики.

Д-р Эйоб Тесфае, макроэкономист и консультант, объяснил, что незаконный финансовый поток осуществляется за счет недостоверного выставления счетов за материалы во время транзакций. Исследования показывают, что некоторые инвесторы в Эфиопии, которые утверждают о своей приверженности интересам страны, в то же самое время сотрудничают с экспортерами и безжалостно распродают импортные материалы с прибылью в 200−1000 раз. В то время как экспортеры также продают свой продукт по крайне высоким ценам и выставляют счета только на небольшие суммы, оставляя часть инвестиций в иностранных банках. Все этого, по словам г-на Тесфае, приводит к тому, что в стране крайне быстрыми темпами растет теневая экономика, а казна недополучает огромное количество материальных средств.

Эфиопия теряет 1,5 миллиарда долларов ежегодно из-за незаконных финансовых потоков только с 2012 года. Это является причиной для бесконечного цикла постоянно растущей инфляции эфиопского быра — национальной валюты Эфиопии.