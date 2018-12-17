Глава Зауралья о миграции из региона: «Родителей и Родину не выбирают»

Курган, , 09:27 — REGNUM Проблемы в Курганской области есть во всех сферах. Но далеко не все люди, которые покидают Зауралье, начинают жить лучше, заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на встрече с воспитанниками детских домов и студентами Курганского государственного университета.

По мнению Вадима Шумкова высокая миграция населения из региона связана с отсутствием работы и достойной оплаты труда, а также не удовлетворяющими людей условиями для жизни и развития.

«Мне очень не нравится, когда про Курганскую область говорят в уничижительном тоне. Давайте честно: не все люди, которые покидают Зауралье, начинают жить лучше. Многие снимают жильё, каждые две недели проезжают по 300−400 километров, чтобы увидеться с семьей. Родителей и Родину ведь не выбирают. Это не предложение безосновательно любить наш регион. Это — предложение заниматься работой — каждый на своем месте. Не нужно пускаться в долгие рассуждения, почему мы живем плохо. Если ты настолько крут, сделай лучше. Если есть причины, которые препятствуют, устрани их и поменяй ситуацию», — пояснил курганской молодёжи глава Зауралья, который когда-то покинул малую родину и стал заместителем губернатора успешной по многим параметрам Тюменской области по экономическим вопросам.

Глава региона призвал молодых курганцев к активной жизненной позиции и к самостоятельному мышлению. А также пообещал всяческую поддержку молодёжным инициативам.

Слова врио губернатора нашли огромный оклик в социальных сетях Курганской области, где, по данным регионального департамента экономического развития, миграционная убыль населения в январе — сентябре 2018 года увеличилась на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4 тыс. 128 человек.

Мнения жителей области разделились. Одни поддержали главу региона, другие призывали «бежать, куда глаза глядят».

«Я уехал в ХМАО. Не жалею. Серость Кургана и высокий процент нищего населения пережить сложнее. Курган — город пенсионеров. На заработанные на Севере деньги куплю квартиру в Кургане по дешёвке и буду доживать здесь свой век. Главная проблема города — отсутствие работы с приличной зарплатой. А курганские предприниматели даже нищенскую зарплату платят нелегально и «кидают» в любое время. Обращаться куда-то бесполезно. Жили, как рабы», — поясняет один из бывших курганцев в сети.

Комментаторы, назвавшие слова Вадима Шумкова «ура-патриотизмом», сетовали на низкий уровень медицинского обслуживания, низкие темпы строительства нового жилья, маленькие зарплаты, отсутствие работы. Практически повторили вслед за врио губернатора болевые точки региона, который принято считать сельскохозяйственным.

«А я вот жалею, что не приехал жить и работать в Курганскую область раньше! Уехав из почти мегаполиса, где заводы и шум, через год проживания в сельской местности я понял — вот она, жизнь … Тишина, свежий воздух, природа, а главное — земельные просторы! Ребята, не рвитесь в большие города. Всё, что вы хотите, можно сделать здесь, только лень отбросить», — считает человек, который мигрировал в Зауралье.

Курганцы отметили очевидные плюсы, которые держат в Зауралье. Это не только великолепная, живописная природа — леса, озёра и колосистые поля. Но и масса возможностей для малого и среднего бизнеса, которому, правда, мешают для развития высокие энерготарифы и «ненасытная свора чиновников».

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