Китайская провинция Шаньси закроет 36 угольных шахт до конца 2018 года

Тайюань , Китай, , 08:52 — REGNUM Богатая углем китайская провинция Шаньси, расположенная на севере Китая, закроет 36 угольных шахт в 2018 году, сократив мощность добычи угля на 23,3 млн тонн, передает агентство Синьхуа.

Шахты, которые будут закрыты, признаны устаревшими и истощенными, что, по словам властей, несет целый ряд рисков безопасности. Для улучшения структуры угольной промышленности и снижения перепроизводства угля провинция Шаньси с 2016 года уже закрыла 88 угольных шахт общей мощностью 70 млн тонн угля.

Тем не менее это не означает только лишь снижение производственных мощностей в сфере добычи угля. До конца сентября 2017 года был введен в эксплуатацию целый ряд новейших современных добывающий предприятий, в связи с чем мощность современных производств в сфере добычи угля в провинции достигла 587 млн тонн в год, или 57% от всех имеющихся мощностей.

Читайте также: Богатая углем китайская провинция Шаньси закроет 18 добывающих шахт

Согласно плану по сокращению и реконструкции в сфере угольной промышленности провинции Шаньси, шахты с годовым выходом угля менее 600 тыс. тонн будут полностью закрыты до 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В центральном Китае найдены крупнейшие в стране залежи графита