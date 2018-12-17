В Германии намерены ужесточить правила для иностранных инвесторов

Берлин, , 08:46 — REGNUM Власти Германии намерены ужесточить правила по приобретению компаний ФРГ инвесторами из стран, не входящих в Европейский Союз, пишет Handelsblatt.

По данным издания, в настоящее время в Германии проверяют сделки, когда иностранные инвесторы покупают более 25% компании, тогда как по новым правилам речь будет идти о 10%. При этом проверки сделок будут идти с точки зрения национальной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра исследований экономики Европы, несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными.

Сообщалось, что оценка экономической ситуации значительно ухудшилась как для самой Германии, так и для еврозоны. На ситуацию влияют как неопределенность в отношении Brexit, так и глобальные торговые войны.

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