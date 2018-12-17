Власти Хайнаня ужесточат контроль после инцидента с «Жемчужной рекой»

Хайкоу, Китай, , 08:17 — REGNUM Власти китайской провинции Хайнань намерены усилить контроль доступа на свой туристический рынок, а также повысить порог и усилить проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, осуществляющих бизнес-деятельность на острове. Поводом для принятия таких мер стал инцидент с застрявшими на острове российскими туристами.

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Как заявили в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань, следующим шагом станет продвижение создания совместного российско-китайского механизма по взаимному обмену информацией по надежным и утратившим доверие туристическим компаниям, пишут РИА Новости. Кроме того, туристическим предприятиям обеих стран планируется оказывать помощь в поиске честных и добросовестных партнёров по сотрудничеству.

Также местные власти намерены усилить поддержку законопослушных и честных туркомпаний, а недобросовестных туроператоров внести в чёрный список, лишив их возможности наживаться нечестными путями.

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Последний эвакуационный рейс с гражданами России из Хайкоу вылетел в Москву

Как сообщало ИА REGNUM, почти 1,5 тыс. российских туристов не смогли вовремя вернуться с китайского острова Хайнань из-за постоянных долгов туроператора «Жемчужная река». Авиакомпания «ИрАэро» сначала прекратила перевозку туристов, однако позже согласилась вернуть из Китая оставшихся там людей. Первый рейс в Уфу с застрявшими в Китае отдыхающими из России вылетел 13 декабря. Другой рейс прибыл в Хабаровск 14 декабря. В отношении туроператора возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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