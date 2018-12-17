СМИ узнали стоимость строительства двух атомных ледоколов ЛК-60

Москва, , 08:09 — REGNUM Общая стоимость строительства еще двух атомных ледоколов серии ЛК-60, плавучего дока для их ремонта и обслуживания, а также судна для перевозки ядерного топлива может составить 136 млрд рублей, пишет 17 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что проект по созданию ледоколов был утвержден на совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 28 ноября.

При этом 45 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, еще 91 млрд рублей выделит «Росатом».

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Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику в конце 2019 года, а на ледовые испытания отправится в апреле 2020 года, «Сибирь» — в ноябре 2020 года, «Урал» — в ноябре 2021 года.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22 220: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, экипаж — 75 человек. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

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