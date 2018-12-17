Алтайские учёные и промышленники обсудили вопросы внедрения профстандартов

Барнаул, , 07:53 — REGNUM Вопросы внедрения профессиональных стандартов и независимую оценку квалификаций действующих специалистов обсудили представители науки и производства на круглом столе, который прошёл в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, сообщает 17 декабря пресс-служба вуза.

В работе круглого стола приняли участие представители министерства образования и науки Алтайского края, Бийского олеумного завода, Завода механических прессов», Алтайского приборостроительного завода «Ротор», Рубцовского завода запасных частей», АлтГТУ, Финансового университета при правительстве РФ, а также Союза промышленников Алтая.

Участники встречи подвели итоги внедрения Национальной системы квалификаций в Алтайском крае в этом году. В Региональном методическом центре развития квалификаций АлтГТУ сообщили, что проблемы внедрения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций в регионе вызывают интерес и у молодых специалистов, и у будущих выпускников.

В связи с этим был принят ряд важных решений: сформировать предложения для Национального совета по квалификациям при Президенте РФ и НАРК по совершенствованию процесса внедрения Национальной системы квалификаций; разработать механизм взаимодействия Регионального методического центра развития квалификаций с работодателями; провести просветительские мероприятия в январе-марте 2019 г. в Бийске, Рубцовске и Заринске; опубликовать сборник нормативных и методических материалов по внедрению Национальной системы квалификаций.

Круглый стол проводился общественной организацией «Звездный свет» совместно с Региональным методическим центром развития квалификаций в рамках социально значимого проекта «Комплексная программа просветительских мероприятий по внедрению Национальной системы квалификаций в Алтайском крае «Национальная система квалификаций — новая реальность рынка труда».

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