Житель Украины больше половины зарплаты тратит на еду — эксперты

Москва, , 07:45 — REGNUM На продукты питания граждане РФ тратят чуть меньше трети общих расходов — 31,2%, жители Украины — более 50%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости агентством РИА Рейтинг.

Проанализировав показатели 40 стран ЕС, а также России, Украины, Казахстана и Турции, эксперты выяснили, что Россия по тратам населения на питание занимает 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой.

Отмечается, что менее других тратят на продукты питания граждане Люксембурга (8,7% расходов), у жителей Казахстана и Молдавии на продукты уходит более 40% расходов семейного бюджета. Замыкает перечень стран Украина, население которой вынуждено тратить на питание более 50% общих расходов.

Добавим, 14 декабря главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков отметил, что для России вопрос правильного питания и качества продуктов становится все более острым, и связано это с падением уровня жизни.

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