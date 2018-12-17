Ветеринарные службы Зауралья обвинили в «подрыве» репутации России

Курган, , 07:59 — REGNUM Неудовлетворительная работа ветеринарной службы Курганской области может негативно повлиять на экспортный потенциал России и её репутацию в международном сообществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В рамках проводимой работы по продвижению российской животноводческой продукции на рынки зарубежных стран сотрудниками Россельхознадзора проведено обследование предприятия ООО «Торговый Дом «Урал Колос» в Курганской области.

На предприятии обнаружены многочисленные грубейшие нарушения российского и международного законодательства в области ветеринарии, что говорит о бездействии региональных ветеринарных врачей и отсутствии контроля с их стороны за хозяйствующими субъектами региона.

«Россельхознадзор проинформировал правительство Курганской области о сложившейся ситуации с целью устранения выявленных нарушений и привлечения специалистов госветслужбы Курганской области к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «Урал Колос» прописано в селе Боровское Курганской области. Производит экологически чистое мясо птицы — кур, гусей и уток, выращенных на зерне.

В начале 2018 года бывший глава региона Алексей Кокорин приводил птицеводческое предприятие ООО «Торговый дом «Урал Колос» как пример успешного сельхозпредприятия, чья продукция подлежит экспорту за рубеж.