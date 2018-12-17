«СТС медиа» продают холдингу Кабаевой и ВТБ

Москва, , 07:50 — REGNUM 75% акций в медиахолдинге «СТС медиа» перейдут объединённой группе инвесторов «Национальной медиагруппы» и ВТБ. Об этом издание «Ведомости» сообщает со ссылкой на бизнесмена Ивана Таврина, холдингу которого и принадлежит эта доля, и сотрудников медиакомпаний.

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На сегодняшний день переговоры по продаже «СТС медиа» консорциуму НМГ и ВТБ находятся в финальной стадии. По словам гендиректора НМГ Ольги Паскиной, скорее всего, сделка будет закрыта до конца 2018 года. После сделки консорциум «Национальной медиагруппы» и ВТБ получит полный контроль над «СТС медиа». Оставшиеся 25% акций принадлежат кипрской компании Telcrest.

Напомним, в сентябре 2014 года совет директоров «Национальной медиа группы» возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и бывший депутат Госдумы РФ Алина Кабаева. НМГ владеет пакетами акций петербургского «Пятого канала», РЕН-ТВ, газеты «Известия», радиостанции «Русская служба новостей» и «Первого канала».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года был подписан договор о продаже 75% акций российского ООО «СТС Инвестментс», управляющего компанией «СТС Медиа» в России и Казахстане, медиахолдингу ЮТВ. Владельцы холдинга ЮТВ Алишер Усманов и Иван Таврин предложили выкупить 75% акций «СТС Медиа» за 200 млн долларов.

Необходимость в продаже акций связана с ограничениями в российском законодательстве, под которые с 2016 года подпало бы «СТС Медиа». Речь идёт о том, что иностранные компании или граждане не могут быть владельцами более 20% организаций, считающихся средствами массовой информации.