Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрд

Доха, , 07:48 — REGNUM Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

По его словам, компания Qatar Petroleum намерена в середине следующего года построить на территории США комплексы по сжижению природного газа. В течение пяти лет Катар также планирует инвестировать в проекты по добыче нефти.

Напомним, в начале декабря аль-Кааби заявил, что Катар с 1 января 2019 года решил прекратить членство в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Министр пояснил, что такое решение связано с намерением страны сосредоточить усилия на добыче газа.

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При этом в сентябре Катар объявил, что в ближайшие годы намерен нарастить добычу природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год, введя четыре производственные линии на Северном месторождении.

В ОПЕК входят такие страны, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. В целом картель держит под своим контролем примерно две трети мировых запасов нефти.

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