Танзания переживает трудные времена — министр

Додома, , 07:51 — REGNUM Министр финансов и планирования Танзании Филипп Мпанго 14 декабря на заседании министерства финансов и представителей исполнительной власти заявил, что иностранные инвесторы уменьшают объемы финансирования страны, чем ставят ее в трудное положение. В связи с этим он призвал тех, кто взимает налоги с доходов? удостовериться, что все налоги собираются добросовестно, сообщает газета Nipashe.

Мпанго заявил, что страна переживает трудные времена из-за того, что инвесторы выдают все меньше материальной помощи, а те инвесторы, которые все же выдают средства, предоставляют их на несправедливых для Танзании условиях.

Одним из таких «бессовестных» условий Мпанго назвал принуждение правительства Танзании изменить свою позицию по отношению к гомосексуальным отношениям. И это, по словам Мпанго, немыслимо для страны. В Танзании гомосексуальные отношения уголовно-наказуемы, и поэтому эти требования иностранных инвесторов вызвали бурное обсуждение в сети.