Около трети расходов жителей России приходится на еду

Москва, , 07:45 — REGNUM Жители России тратят на продукты питания в среднем чуть меньше трети общих доходов — 31,2%. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного по заказу РИА Новости агентством РИА Рейтинг.

В ходе работы эксперты проанализировали показатели 40 стран Евросоюза, а также России, Украины, Казахстана и Турции. Выяснилось, что среди 40 государств Россия по тратам населения на питание занимает 31-е место по соседству с Литвой и Черногорией.

Согласно данным аналитиков, менее других тратят на еду жители Люксембурга (8,7% расходов), у жителей Казахстана и Молдавии расходы на продукты составляют более 40% семейного бюджета. Замыкает перечень стран Украина, население которой вынуждено тратить на еду более 50% средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков отметил, что для России вопрос правильного питания и качества продуктов становится все более острым, и связано это с падением уровня жизни.

Российские граждане, пытаясь сохранить дневное количество калорий, замещают дорожающие качественные продукты либо более дешевыми аналогами, либо восполняют его продуктами с более высокой калорийностью, а это, как правило, сладкое.

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