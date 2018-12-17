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Россия пять лет подряд сохраняет свою позицию в индексе благополучия

Экономика

Всего в рейтинге сравниваются показатели 152 стран

Москва, 17 декабря 2018, 07:34 — REGNUM  Россия не сдаёт своих позиций в индексе благополучия и устойчивого экономического развития SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) в 2018 году. По данным исследования, подготовленного международной компанией The Boston Consulting Group (BCG), РФ заняла 59-е место среди 152 стран мира. Эту строку в рейтинге она занимает с 2014 года.

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Как отметил председатель «BCG Россия» Владислав Бутенко, слова которого приводит РИА Новости, несмотря на то, что коэффициент SEDA у России вернулся к своим значениям за 2009 год, составив 1,11, за последнее десятилетие страна продвинулась вперёд по большинству измерений. В особенности успешно идут дела в области инфраструктуры и экономической стабильности.

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Лидером рейтинга-2018 стала Норвегия, за ней идёт Швейцария, тройку замкнула Исландия. Также в топ-10 рейтинга вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Добавим, что методика SEDA оценивает благополучие по десяти параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место из 80 в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала U.S. News & World Report. Специалисты оценивали страны по таким критериям, как сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, общий уровень жизни населения, инновации, социальная сфера, культура, туризм, открытость для бизнеса и историческое наследие.

Первую строчку рейтинга занимает Швейцария, далее идут Канада и Германия.

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Международные экономические рейтинги
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