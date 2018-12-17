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Прожиточный минимум в Зауралье вырос на 52 рубля

Экономика

На душу населения в III квартале по сравнению со вторым он увеличился на 0,5%

Прожиточный минимум в Зауралье вырос на 52 рубля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Курган, 17 декабря 2018, 07:56 — REGNUM  В Курганской области установлена величина прожиточного минимума на третий квартал 2018 года. Он вырос на душу населения по сравнению со вторым кварталом на 0,5% и составил 9 тыс. 782 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

Для трудоспособного населения в III квартале 2018 года величина прожиточного минимума в Курганской области составила 10 тыс. 445 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 087 рублей, для детей — 10 тыс. 289 рублей.

За II квартал 2018 года в расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 9 тыс. 730 рублей. Для трудоспособного населения — 10 тыс. 361 рубль, для детей — 10 тыс. 347 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 031 рубль.

Напомним, что величина прожиточного минимума используется в качестве критерия при расчете ряда мер господдержки, таких как выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отметим, что минимальный размер оплаты труда в Курганской области с 1 мая 2018 года, как для бюджетного сектора экономики, так и внебюджетного, установлен на уровне 12 тыс. 837,45 рубля (11 тыс. 163 рубля +15% уральского коэффициента).

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Прожиточный минимум в России
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