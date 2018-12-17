Золотой рудник в Танзании будет закрыт из-за истощения запасов

Шиньянга, Танзания, , 07:29 — REGNUM Золотой рудник в Бузваги, в районе Кахама, находящийся во владении компании Acacia, скоро будет официально закрыт из-за истощения золотых запасов.

Глава округа Кахама Анамринги Мача 14 декабря на открытии общества защиты прав пожилых людей в округе Шиньянга объявил о подготовке к закрытию рудника, сообщает газета Nipashe.

«Я приношу свои извинения, уважаемые старейшины, из-за опоздания на наше заседание, так как ко мне с визитом пришли иностранные представители из министерства, чтобы обсудить действия по законному закрытию рудника в Бузваги из-за истощения золотых запасов», — извинился перед обществом Мача.

«На территории рудника находятся глубокие шахты, которые были выкопаны вместе с водоемами для хранения токсичных отходов, и сейчас мы ищем способ безопасного закрытия этого рудника, чтобы он впоследствии не навредил местным жителям», — добавил Мача.