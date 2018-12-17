Рубль проигнорировал решение ЦБ о повышении ключевой ставки

Москва, , 07:11 — REGNUM На Московской бирже 14 декабря рубль снова начал падать. С утра и после обнародования днем решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке рубль довольно неплохо укреплялся к евро и немного дешевел к доллару. К закрытию торгов ситуация изменилась не в пользу российской валюты: рубль подешевел к доллару на 0,53% до 66,76 руб., а к евро упал на 0,24% до 75,47 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Банк России на заседании овета директоров 14 декабря принял решение повысить процентную ставку с 7,5 до 7,75%. Это решение к укреплению курса рубля не привело, хотя теоретически могло бы. Но рубль часто преподносит сюрпризы. Кроме того, другим важным решением Центробанка было решение возобновить покупки валюты на бирже по поручению Минфина с января 2018 года. Это событие помешало укреплению рубля.

Нефть Brent начала падать. К вечеру баррель подешевел на 2,69% до $60,16. Индекс российских гособлигаций RGBI упал на 0,08%. Курс евро к доллару в пятницу упал на 0,48% до 1,1306 долл.

Исходя из последних решений ЦБ РФ, прогноз по курсу доллара на сегодня, 17 декабря, повышается в 66−67,5 руб., а по курсу евро — остается на уровне в 75−76 руб.

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