Якутия вносит значительный вклад в развитие цифровизации Дальнего Востока

Якутск, , 07:54 — REGNUM Якутия заметно продвигается и в направлении несырьевой экономики, а ее компании активно пользуются цифровыми технологиями. Об этом в рамках Дней Дальнего Востока в Москве заявил руководитель Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, Руслан Саркисов считает, что в развитии цифровизации Дальнего Востока значительную долю вносит именно Якутия.

«На мой взгляд, то, что делается в Якутии, выделяется не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране, особенно в области поддержки инновационных компаний и развития цифрового направления», — подчеркнул Руслан Саркисов.

Директор департамента по развитию ТОР и СПВ «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев назвал Якутию одним из передовых регионов Дальнего Востока по обеспечению ТОР. Перспективы развития цифровой экономики посредством поддержки технопарков он оценил позитивно.

«Другим регионам стоит поучиться у Якутии подготовке площадок. Вашим предпринимателям требуется только приехать и запустить свое оборудование, так как вся инфраструктура, границы, планировка территории уже готовы. В остальных регионах, в том числе центральных, эти процессы идут параллельно, — отметил Николай Запрягаев. — Мы контактируем с якутскими коллегами, которые точно будут делать технопарк по типу виртуальной ТОР, которая как раз будет базироваться на информационных технологиях и предлагать платформы для разработки ведения деятельности в сети».

Николай Запрягаев также отметил, что в Якутии в скором времени будет также активно развиваться алмазогранильная и добывающая отрасли в связи с возможным строительством арктической ТОР.

На посвящённой цифровизации сессии эксперты также отметили необходимость обратить внимание на проекты интерактивной энергетики, водородных топливных элементов и предиктивной бизнес-аналитики. Было предложено учесть расположенность дальневосточных регионов рядом с Азией, «богатой человеческими и финансовыми ресурсами».

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Дальнего Востока проходили в Москве с 3 по 15 декабря. На Тверской площади работали сразу несколько павильонов, один из них посвящён туризму. В рамках мероприятия проходили бизнес-сессии, были организованы общение с потенциальными инвесторами и ярмарка произведённой в регионах ДФО продукции.