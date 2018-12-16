Якутия будет поставлять в Грузию рыбу, а в Болгарию — брусничный сироп

Якутск, , 09:55 — REGNUM Руководство Якутии договорилось с грузинскими и болгарскими компаниями об экспорте рыбной продукции и дикоросов. В планах также поставлять в эти страны произведённые в республике ювелирные изделия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Соглашения о поставках за границу якутской продукции были подписаны в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Деловые переговоры с зарубежными компаниями вело ООО «Туймаада-Агроснаб», их итогом стал экспортный договор с грузинской фирмой ООО «Русгеоторг» на поставку 1200 кг рыбной продукции. Второе соглашение заключило ООО «Ягоды Якутии» с «G&G Bulgaria» Ltd, в Болгарию будут отправлять брусничный сироп. Первая партия этой продукции из якутских дикоросов попадёт в Болгарию совсем скоро, отметил директор ООО «Ягоды Якутии» Артур Аржаков.

«Уверен, что Якутия и Болгария и дальше продолжат работу по укреплению межрегиональных партнёрских связей», — считает заместитель министра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев.

Третьим заключённым на Днях ДВ соглашением с иностранными компаниями предусматривается реализация в Болгарию ювелирных изделий. Через эту страну якутские ювелиры намерены выходить на европейские рынки.

«Мы хотим создать в Болгарии Якутский Дом и через него выходить на рынок Европы. Уверен, что договор даст импульс развитию двусторонних отношений во всех областях. В настоящее время болгарские партнеры демонстрируют заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия», — подчеркнул генеральный директор ООО «Киэргэ» Александр Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Дальнего Востока проходили в Москве с 3 по 15 декабря. На Тверской площади работали сразу несколько павильонов, один из них посвящён туризму. Центральным событием Дней Дальнего Востока стал молодёжный фестиваль, который прошёл в «Экспоцентре». На нём была представлена образовательная программа, а также интересная экспозиция.