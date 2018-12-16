Японские СМИ считают, что рыбная отрасль России восстанавливается

Токио, , 08:08 — REGNUM Японская газета Asahi Shimbun считает, что рыбная отрасль в Российской Федерации успешно восстанавливается после кризиса 90-х годов XX века. Соответствующий материал был опубликован в газете 4 декабря.

Издание напоминает, что в 2016 году добыча морепродуктов в России составила 4,95 млн тонн. Это позволило России занять шестое место в мире по объему вылова морепродуктов. При этом нельзя сказать, что Россия в полной мере реализует потенциал своего рыболовного хозяйства, отмечает Asahi Shimbun.

Так, во второй половине 80-х годов XX века добыча рыбы в РСФСР превышала 8 млн тонн. Это являлось третьим показателем в мире. Но после развала Советского Союза вся рыбная отрасль России оказалась в хаосе, и в 2004 году вылов составлял только 3 млн тонн. Тогда Россия занимала 12-е место в мире по этому показателю.

В 2004 году власти начали предпринимать меры для восстановления рыбной отрасли, в частности, был принят закон о долговременных квотах на вылов рыбы, который позволил вести стабильную рыболовную деятельность.

За прошедшие с того момента 10 лет добыча морепродуктов в России выросла в полтора раза, а доходы отрасли — в пять раз. Развитие рыбной отрасли России продолжается стабильными темпами.