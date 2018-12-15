В Калужской области строители из Белоруссии возводят социальные объекты

Калуга, , 18:59 — REGNUM 15 декабря в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с представителями белорусской делегации, которую возглавляет министр архитектуры и строительства Белоруссии Дмитрий Микуленко.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках визита делегации состоялся осмотр строящихся жилых кварталов «Анненки», «Веснушки», на территории которого уже действуют школа и детский сад, а также строящейся средней школы в микрорайоне улицы 65 лет Победы Правобережья. По заверениям представителей строительных компаний, в июле 2019 года основные работы по строительству школы будут завершены, введение в эксплуатацию запланировано на конец августа 2019 года.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили взаимодействие в строительной и социально-экономической сферах. Отметив эффективность деятельности строительных компаний республики на территории региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что «область заинтересована в ускорении реализации проектов белорусских компаний».

В этот же день делегация посетила объекты, возводимые белорусскими строителями, в Обнинске.

Напомним, в настоящее время строительными компаниями из Белоруссии на территории калужского региона реализуются такие крупные проекты жилищной застройки как многоэтажная застройка «Белорусский квартал» (Обнинск), «Просто космос» (Обнинск), жилой комплекс «Анненки» (Калуга), миниполис «Веснушки» (Калуга). Проекты предусматривают благоустройство территорий, развитие социальной инфраструктуры будущих микрорайонов.

В 2017 году внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией по сравнению с 2016 вырос на 24,4%. За 9 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот превысил 144 млн долларов США, увеличившись почти на 17 процентов (16,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.